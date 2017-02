Tonnenweise Süßigkeiten fliegen am 19.2. zum Hauptstadtzug über den Ku’damm.Weit über 250.000 Feierwütige in bunten ­Kostümen sind auf den Straßen Berlins unterwegs. Dutzende Festwagen, Vereine und Musikgruppen sorgen für eine der stimmungsvollsten Partys überhaupt. Ausnahmezustand in der Hauptstadt! Denn es heißt wieder: Berlin Heijo! Zeit für Karneval in Berlin! Zeit für den Hauptstadtzug!Am 19. Februar 2017 ist es endlich wieder soweit: die rund vier Kilometer lange Partymeile in Berlin kommt wieder so richtig in Fahrt! Mit einem Ziel: der enorme Andrang links und rechts des Zugwegs von 2016 soll nochmal in den Schatten gestellt werden.Rund 70 Gruppen, Vereine und Garden mit insgesamt ca. 2.000 Teilnehmern werden auf dem Ku’damm für Stimmung sorgen und jede Menge Süßigkeiten schmeißen. Direkt nach dem Zug geht das Treiben weiter. Denn nach dem Zug ist vor der Party. Auf dem Wittenbergplatz findet die große Afterzug-Party statt, mit Live-Musik, Moderation (mit Radio B2-Moderator Mick Weiser), Imbissbuden und Getränkeständen, passend zum Flair gefüllt mit leckerem Gaffel-Kölsch!Veranstaltet und präsentiert wird der Hauptstadtzug erneut vom Festkomitee Berliner Karneval gemeinsam mit seinem Partner und Hauptsponsor Deiters. Beide haben sich zum Ziel gesetzt, dieses tolle, bunte Fest wieder zu einem Großereignis in und für Berlin zu machen! Deiters als Kölner Familienunternehmen und Marktführer im Bereich Kostüme und Verkleidungen aller Art, kennt sich natürlich mit dem Karneval besonders gut aus. Doch niemand muss befürchten, dass es nun eine Kopie des Kölner Karnevals bis nach Berlin geschafft hat. Im Gegenteil: der Berliner Karneval soll seinen ganz eigenen Charme haben: „Wir möchten hier nicht den Kölner Karneval integrieren. Sondern den Berliner Karneval einfach erfinden und vorantreiben“, so Deiters-Inhaber Herbert Geiss. In der Hauptstadt soll sich also ein eigener, toller und vor allem bunter Karneval entwickeln. Wirklich jeder kann dabei mitmachen und zum Pionier werden!