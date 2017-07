Hier spielt die Zukunft: Gewinnen Sie Freikarten für Young Euro Classic 2017

Mitte. Das Programm 2017 beweist es: Young Euro Classic ist und bleibt einzigartig als Festival für die besten Jugendorchester der Welt. Vom 17. August bis 3. September findet das beliebte Festival wieder statt.

Auch im 18. Jahr seines Bestehens gibt es im Berliner Konzerthaus – neben den Stammgästen – neue Orchester zu erleben, so das Asian Youth Orchestra und das Orchester der Cuban-European Music Academy (CuE). Das Ensemble aus elf Ländern Ostasiens blickt bereits auf 25 erfolgreiche Jahre zurück, während das CuE erst seit 2015 junge kubanische mit europäischen Musikern zusammenbringt.Grenzübergreifende Internationalität ist überhaupt ein auffälliges Merkmal dieses Festivaljahrgangs. Auf die Bühne am Gendarmenmarkt kehren nicht nur zwei so spannende Jugendorchester wie das I, Culture Orchestra und das Baltic Sea Philharmonic zurück. Auch auf Publikumsmagneten wie das Gustav Mahler Jugendorchester und das Schleswig-Holstein Festival Orchester können sich die Festivalfans freuen.Musikalisch gibt es vielerlei unterschiedliche Musik der vergangenen 70 Jahre zu entdecken: von Olivier Messiaen bis zu Philip Glass, von dem Esten Arvo Pärt bis zu dem Japaner Toshio Hosokawa. Und natürlich den immer modernen Klassiker Ludwig van Beethoven, der von vielen Jugendorchestern aufs Pult gelegt wird. Außerdem einen musikalischen Improvisations-Trip des O/Modernt Kammarorkesters mit westlichen Klängen und einem indischen Tabla-Spieler. Und einen brandneuen Sound zum ältesten animierten Comic Strip der Filmgeschichte vom Bundesjugendorchester. Und noch vieles mehr. Zu allen Konzerten gibt es auch wieder vorab eine Konzerteinführung.Wir verlosen Karten für diese drei Konzerte: I, Culture Orchestra am 23. August; Moldovan National Youth Orchestra am 27. August sowie Orchestre Français des Jeunes am 2. September.Unter allen Teilnehmern werden je Konzert zwei Karten verlost.