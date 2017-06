Berlin: Rathaus Mitte |

Mitte. In der Berolina-Galerie im Rathaus Mitteeröffnet Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am 13. Juni um 17 Uhr die Ausstellung „Höhen und Tiefen“. Die Künstlergruppe des Förderkreises für seelische Gesundheit zeigt eine Auswahl der in den vergangenen zwölf Monaten entstandenen Arbeiten in unterschiedlichen Techniken auf Papier und Leinwand. Außerdem gibt es skurrile Tierköpfe aus Ton, die gehörnt und mit Fell überzogen auf Sockeln stehen, zu sehen. Die Ausstellung ist bis zum 26. Juli montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. DJ