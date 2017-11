Kabarett und Kiezgeschichten

Berlin: Kieztreff Koepjohann |

Mitte.

Am Montag, 13. November, präsentiert das Seniorenkabarett „Die Lückenbüßer“ um 15.30 Uhr sein Programm „Auf uns können Sie nicht verzichten!“. In Sketchen, Songs und Chansons werden Anbieter, Arbeitsfelder und Arbeitsbedingungen ehrenamtlicher Tätigkeiten thematisiert. Die Veranstaltung findet in der Sakristei der Sophienkirche, Große Hamburger Straße 29, statt. Anmeldung unter

30 34 53 04. Außerdem werden am 14. November von 19 bis 21 Uhr im Kieztreff Koepjohann direkt nebenan Zeitzeugen über die Geschichte der Krausnickstraße berichten. Der Abend richtet sich an interessierte Mieter aus der Umgebung. Eintritt ist frei.