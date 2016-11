Karten gewinnen für „Christmas with Sinatra & Fellows“ im Admiralspalast

Mitte. Mit ihrem festlichen Konzert „Christmas with Sinatra & Fellows“ vertreibt die Münchner Big Band Swing Summit den Winter-Blues und zaubert vorweihnachtliche Stimmung in den Admiralspalast.

Swing Summit huldigt nicht nur einer Legende und vielen Größen der Jazzszene, sondern entführt das Publikum auch in eine swingende, weihnachtliche Stimmung.Schon vor Jahren hat sich Swing Summit dem Lebensgefühl und dem Rhythmus von Frank Sinatras Rat Pack verschrieben und bringt deren Swing-, Blues- und Broadway-Welthits stilecht auf die Bühne. Mit ihrer swingenden Weihnachtsparty „Christmas with Sinatra & Fellows“ zaubert die Band die festliche Dezemberstimmung der 50er- und 60er-Jahre in Las Vegas und New York auf die Bühne: Christmas-Shopping mit Audrey Hepburn bei Tiffany’s mit Bing Crosbys Traum von einer weißen Weihnacht unter einem glitzernden Weihnachtsbaum in XXL.Frank Sinatra und seine Freunde Ella Fitzgerald, Liza Minelli, Louis Armstrong, Bing Crosby, Sammy Davis jr. und Dean Martin stehen nicht nur für legendäre Welthits des Jazz – ihre Interpretationen der Christmas Songs bringen diesen ganz besonderen Glanz in die Vorweihnachtszeit. Mit großer Leidenschaft und allem Respekt vor diesen Musiklegenden bringt die 13-köpfige Truppe dieses „Christmas Special“ mit all seiner Eleganz auf die Bühne: vier charismatische Stimmen, dazu neun hochkarätige Jazz-Musiker, fantastische Soli, Steptanz à la Sammy Davis jr., vierstimmiger Satzgesang und überschäumende Lust am Spielen. Das Publikum passt in diesem „Christmas Special“ ein vielfältiges wie spannendes Gipfeltreffen großartiger Musiker, ein echtes „summit“, wie Sinatra die Konzerte mit seinen Freunden gerne nannte.

„Christmas with Sinatra & Fellows“ mit Swing Summit beginnt am Sonntag, 4. Dezember, um 19 Uhr im Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße. Karten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und auf www.ticketmaster.de.

Möchten Sie Karten gewinnen?

Unter allen Teilnehmern werden dreimal zwei Karten verlost.