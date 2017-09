KGB-Kunstwoche läuft bis Sonntag

Mitte.

Bis zum 17. September läuft die bezirksübergreifende Kunstwoche der „Kommunalen Galerien Berlins“. Parallel zur „Berlin Art Week“ stehen dabei Berliner Künstler im Fokus des internationalen Kunstpublikums. Die Kunstwoche besteht aus verschiedenen Ausstellungen und Begleitveranstaltungen. In der Galerie Wedding wird es zum Beispiel am 16. September einen Soundwalk zu akustischen Entdeckungen rund um den Leopoldplatz geben. Beteiligt sind zudem die „galerie weisser elefant“ an der Auguststraße, die Galerie Nord an der Turmstraße und die Ruine der Franziskaner Klosterkirche. Das gesamte Programm ist unter http://kgberlin.net/ausstellungen-2017/ nachzulesen. Am 17.September wird es für Kunstinteressierte abschließend moderierte Bustouren zu verschiedenen Standorten geben.