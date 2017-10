Kulinarische Mondscheinfahrt am 13. Oktober

Während des Festivals of Lights wird Berlin an zehn Tagen im Oktober von 19–24 Uhr durch kunstvoll inszenierte Lichtinstallationen und Projektionen beleuchtet. Ausgewählte Gebäude und historische Orte in der ganzen Stadt erstrahlen in auffälligen Farben und faszinieren Besucher sowie Einwohner Berlins gleichermaßen.



Unsere Mondscheinfahrt mit der Reederei Grimm & Lindecke führt Sie an vielen spektakulär angestrahlten Plätzen am Wasser vorbei. Währenddessen serviert Ihnen unser ALvis-Catering-Service ein reichhaltiges Buffet mit warmen und kalten Häppchen, herzhaftem Fingerfood und süßen kleinen Speisen.