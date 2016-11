K&K "Wiener Johann Strauß Konzert-Gala" am 5. Januar 2017

Mitte. Da ist Musike drin: Die K&K "Wiener Johann Strauß Konzert-Gala" ist am 5. Januar im Konzerthaus Berlin zu Gast.

Abenteuerliches Programm

Was ist das Geheimnis dieser Musik, die selbst im digitalen Zeitalter für einen Augenblick nahezu alles vergessen macht? Was steckt dahinter? Der noch allzu lebendige Geist einer längst vergangenen Epoche? Die Ideale Beethovens und Wagners vielleicht? Über all diesen Spekulationen erheben sich die Melodien der Strauß-Dynastie – in unvermindert jugendlicher Frische.Wie kaum ein zweites Orchester pflegen die K&K Philharmoniker dieses Erbe. Ihre Interpretationen sind längst ein Meilenstein. Weit mehr noch – ihr Spiel bereitet Freude. Seit 1996 faszinierte Matthias Georg Kendlingers Exportschlager über eine Million Besucher in 19 europäischen Ländern. Die Konzerte genießen Kultstatus – ein musikalisches Fest, das traditionell mitten im Winter Kaiserwetter garantiert.Das heurige Programm verheißt höchst abenteuerlich zu werden: Hier trumpfen die K&K Philharmoniker mit dem Spitzentuch der Königin auf, schwelgen in Romanzen und Traumbildern, tanzen den Sperl-Galopp und amüsieren sich bei Orpheus- und Jubel-Quadrille, um schließlich mit dem Reiter-Marsch auf der Jagd im russischen Dorfe den Dorfschwalben aus Österreich par force den Process zu machen und an der schönen blauen Donau auf Du und Du mit Cagliostro in Wien den Loreley-Rhein-Klängen zu lauschen. Dem kann letztlich nur noch der Radetzky-Marsch die Krone aufsetzen.Einmal mehr tragen die originellen Auftritte des österreichischen K&K Balletts zum liebenswerten Charakter dieser Konzertreihe bei. Seit 2009 zeichnet Viktor Litvinov von der Staatsoper Kiew für die Einstudierungen des K&K Balletts verantwortlich. Am Pult im Konzerthaus Berlin wird Matthias Georg Kendlinger agieren.Die K&K "Wiener Johann Strauß Konzert-Gala" kann man am 5. Januar um 16 und 20 Uhr im Konzerthaus Berlin erleben.Unter allen Teilnehmern werden fünfmal zwei Karten verlost.