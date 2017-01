Kurzfilme aus Peru

Mitte. „Caravan Documentary“ heißt die Dokumentarkurzfilmserie aus dem Norden Perus, die am 19. Januar um 19 Uhr im Humboldt Forum gezeigt wird. Nach dem Film können die Besucher mit den Dokumentaristen José Balado Díaz und Isabel Madueño Medina ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung findet im Musterraum auf der Schlossbaustelle am Eingang Süd, Schlossplatz, Ecke Breite Straße, statt. Filme und Gespräch sind in spanischer Sprache mit deutscher Übersetzung. In ihren Dokus zeigen die Filmemacher den harten Arbeitsalltag von Menschen aus dem Norden Perus. Die Filme sind 2005 entstanden. Die Veranstaltung findet im Rahmen der neuen Ausstellung „Extreme! Natur und Kultur am Humboldtstrom“ statt, die noch bis 26. Februar täglich von 10 bis 18 Uhr in der Humboldt-Box am Schlossplatz 5 (Eintritt frei) zu sehen ist. Für den Filmabend am 19. Januar (Eintritt frei) kann man sich unter events.humboldtforum.com/event.php?vnr=43-108 anmelden. DJ