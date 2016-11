Ab 15.30 Uhr laden wir ins Cafe CoCo ein, um mit Gebäck und weihnachtlichen Liedern auf die Lichterfahrt einzustimmen.

Gegen 16:30 Uhr beginnt die Entdeckungsfahrt per Bus durch das weihnachtlich illuminierte Berlin mit verschiedenen Stopps, Überraschungen und einem warmen Umtrunk.Voraussichtliches Ende 19:00 / 19:30 UhrAnmeldung im Sekretariat oder per Telefon unter 030 23 80 91 3Ticketerwerb in der BuchhaltungKosten 12 €Das KREATIVHAUS – Team freut sich auf einen schönen Nachmittag im leuchtenden Berlin!