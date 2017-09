LOUIS VUITTON TIME CAPSULE BERLIN EXHIBITION

Louis Vuitton präsentiert Time Capsule, eine Reise durch die Geschichte der Maison, die Stationen ihrer wichtigsten Innovationen in Technologie und Design im Laufe der Jahrhunderte beleuchtet. Ausgehend von den Wurzeln Louis Vuittons im Jahre 1854 bis zum heutigen Tag zeichnet die Ausstellung die Historie der Maison anhand außergewöhnlicher und ikonischer Objekte aus deren Archiven nach. Dabei folgt Time Capsule einer visuellen Zeitleiste richtungsweisender Momente in der Geschichte Louis Vuittons.



Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Hauses in Deutschland wurde Berlin als erste europäische Destination für Time Capsule gewählt, die Kulisse bildet hierfür das Französische Palais.



Die Ausstellung wird vom 15. September bis zum 8. Oktober 2017 geöffnet sein. Der Eintritt ist kostenfrei. Ein Mediationsprogramm bietet für Einzelpersonen wie für Gruppen Führungen durch Time Capsule an.



TIME CAPSULE



15. September bis 8. Oktober 2017

Täglich geöffnet

Montag bis Freitag 10 Uhr – 19 Uhr

Samstag und Sonntag 10 Uhr – 20 Uhr



Französisches Palais

Unter den Linden 40

10117 Berlin

Freier Eintritt