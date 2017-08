Lustiges Open Air Galli Sommertheater im Hinterhof....

Sich verrückt bewegen, lachen, locker sein, Grimassen schneiden, humorvoll antworten, keck Witze reißen, spontan und frei sein? Es klingt so einfach....doch wenn man hinter die Kulissen des „Gallitheaters“ schaut, dann erfährt man, dass dazu ein hartes Training gehört - absolute Körper-Beherrschung und professionelle Kommunikation sind nur 2 Methoden für das perfekte Spiel...Johannes GalliKommen Sie in diein der Oranienburger Straße und erleben Sie den Zauber eines frechen witzigen Theaters unter freiem Himmel. Dieser Geheimtipp ist was für Kulturfreunde, die das kleine Theater und den Charme des Kiezlebens lieben.Mit einem Glas Wein und Salzstangen kann man gemütlich das schnelllebige Rollenspiel verfolgen und gewiss ist, dass man das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommt an diesem Abend!Die zwei „Galli Menschen“sind Schauspieler, Coaches und Moderatoren in einer Person. Mit Themen die aus dem Leben gegriffen sind, begeistern sie und spielen mit dem Publikum. So erfahren auch sie, mit wem sie es zu tun haben, auf der anderen Seite der Bühne. Es ist ein Spiel – das sich um und mit Menschen dreht! Genießen Sie die „7 Typen Show“, „Männerschlussverkauf“, „Die Männerfalle“ oder die „68er Spätlese“.Im Sommertheater unter freiem Himmel oder im Winter im GalliTheater in den Heckmann-Höfen, Oranienburger Straße 32.