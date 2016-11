MärchenhafteFestspiele

Mitte.

Der Nikolaiviertel-Verein lädt für 25. und 26. November zu den ersten Berliner Märchen-Festspielen ins Nikolaiviertel ein. Jeweils von 12 bis 20 Uhr verwandelt sich das historische Viertel in eine Märchenwelt. Mehr als 30 Schauspieler und Kostümierte des Festspielensembles der Nikolaifestspiele schlüpfen in die Rollen und Kostüme bekannter Märchenfiguren und spielen in den Gassen und auf Plätzen mitten im Publikum kleine Szenen. Mehrmals täglich ziehen Märchenfigurenparaden durch das Viertel, Besucher können in Märchenkutschen das Nikolai-Märchen-Viertel erkunden, und auf dem Marktplatz – dem „Feuerzangenbowle-Markt vor der Nikolaikirche“ – werden Märchenfilme gezeigt. Zwischen den Märchen-Schauspiel-Szenen lesen die Schauspieler aus Märchenbüchern vor: in den Läden der Gewerbetreibenden sowie in Zelten und Planwagen. Informationen auch auf Facebook unter www.facebook.com/Nikolaiviertel/