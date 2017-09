Museum einmal anders - das neue Designpanoptikum in Nikolaiviertel

Zuwachs im Nikolaiviertel; das "Design Panoptikum" ist ein Museum der anderen Art...

Vlad Koornev als Museumsdirektor ist sich bewusst, dass weder das Museum noch sein Direktor das sind, was man erwarten könnte im "Design Panoptikum", einem von ihm selbstgestalteten "surrealen Museum für Industrieobjekte""Es gibt bereits technische Museen, aber diese beschäftigen sich eher mit der Logik der Entwicklung solcher Objekte. Sie gehen hinein, lesen wann sie produziert wurden, dann gehen Sie nach draußen und vergessen es wieder. Ein technisches Museum mit einem surrealen Einfluß gab es noch nicht. Mein Museum soll Neugierde auslösen und ich wollte auch die Entdeckung etwas komplizierter machen."Die Objekte im Museum, die alle von Koornev gesammelt wurden, laden zur genaueren Betrachtung ein und haben bewusst keine festen Plätze oder Erklärungen. Als Besucher werden Sie wahrscheinlich nicht immer in der Lage sein herauszufinden, was die meisten dieser ausgestellten Objekte sind, was genau das ist, was Korneev beabsichtigt.Sollten Sie das eine oder andere Objekt nicht erkennen, keine Sorge; im Rahmen der Führung durch das Museum durch den Museumsdirektor persönlich bleibt keine Frage unbeantwortet...Design Panoptikum im NikolaiviertelPoststraße 7, 10178 BerlinÖffnungszeiten Montag bis Freitag von 11:00 bis 18:00 Uhr