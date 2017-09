Oratorium zu Ehren Luthers

Mitte.

Am Sonntag, 8. Oktober, präsentiert der Simon-Mayr-Chor in St. Elisabeth, Invalidenstraße 3, um 20 Uhr das interreligiöse Oratorium "Lumen" von Prof. Robert Maximilian Helmschrott sowie das Magnificat D-Dur BWV 543 von Johann Sebastian Bach. "Lumen", eine Komposition zum Reformationsjubiläum, soll nicht nur an Martin Luther und die Reformation erinnern, sondern möchte auch durch Zitate und religiöse Texte in die Zukunft weisen möchte, also "Luther weiterdenken". Ausführende sind international bekannte Solisten, der Simon-Mayr-Chor, Concerto de Bassus. Karten unter www.simon-mayr-chor.de. Weitere Informationen unter www.lumen-2017.de