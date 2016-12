Rabatt für Berliner

Berlin: Fernsehturm |

Mitte.

Der Fernsehturm am Alex ist ein Anziehungspunkt für Touristen, Berliner besuchen ihn eher selten. Dabei bietet er mit einem einzigartigen Rundblick eine ganz andere Sicht auf die Stadt. Mit den Berliner Wochen im Fernsehturm und der Aufforderung "Kiek mal wieder rin" sollen die Hauptstädter auf das Berliner Wahrzeichen gelockt werden. Deshalb gibt es bis 31. Dezember für alle, die einen Wohnsitz in Berlin nachweisen können, 20 Prozent Rabatt auf das Ticket für die Aussichtsetage auf 203 Metern Höhe, erhältlich an der Tageskasse. Der Rabatt ist nicht mit einer Reservierung, Onlinetickets oder anderen Rabattaktionen kombinierbar.