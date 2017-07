ReiseHerz - Ihr Reiseveranstalter mit Herz für Berlin & das Land Brandenburg

Seit fast 25 Jahren einmal um die halbe Welt mit hochwertigen Busreisen und Tagesfahrten sowie Veranstaltungen für Berlin & Brandenburg

Wir, die AWO Reise-, Service- und Verwaltungs GmbH „ReiseHerz“, blicken auf eine über 24-jährige Tradition zurück – das Herz im Titel ist dabei stets Programm. Unternehmungslustige Menschen entdecken gemeinsam die Welt auf unseren:• eigenen Busreisen im In- und Ausland, darunter u. a. Kultur- undErholungsreisen, Kur- und Vitalreisen sowie Tagesreisen & Fahrten zuVeranstaltungen• vermittelten Flugreisen und Kreuzfahrten z. B. der Veranstalter AIDA oder FTI.Genießen Sie mit uns malerische Landschaften, kulturelle Schätze underholsame Plätze. Bleiben Sie neugierig, interessante Reiseziele zu entdecken.Für unsere Reisegäste stehen moderne Reisebusse renommierter Busunternehmen, mit denen wir eine langjährige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung pflegen, zur Verfügung. Unsere Reiseangebote sind sehr vielfältig. Wir bieten Ihnen Erholungsurlaube z. B. an der deutschen Küste in den bekannten Ostseebädern Binz oder Bansin oder einen wohltuenden Kururlaub an der polnischen Ostseeküste in Kolberg oder Swinemünde. Des Weiteren können Sie mit uns viele besondere Highlights hautnah erleben. Während einer unvergesslichen Sportreise können Sie Ihre Kräfte gemeinsam messen oder sich bei unserer jährlichen Überraschungsfahrt im März verzaubern lassen.Eine Besonderheit von ReiseHerz ist unser Angebot an unterhaltsamen, hochwertigen Veranstaltungen und Tagesfahrten. Sei es das alljährliche Neujahrskonzert in der Berliner Philharmonie, die traditionelle Schiffsfahrt zum Saisonstart - "Schiff Ahoi" oder auch die stimmungsvollen Veranstaltungen zum Frauentag, Muttertag, zu unserem Reiseball oder zum festlichen Advent.Wir organisieren Ihnen gerne eine aufregende Tagesfahrt oder Reise ganz nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen. Unser Ziel ist es, mit Ihnen tolle Reisen zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen und gemeinsam die Welt zu entdecken.Damit Ihre Reise Erholung von Anfang an ist, bieten wir unseren Gästen aus Berlin und Potsdam einen Haustür-Transfer-Service an – und das Beste: Für Sie entstehen keine zusätzlichen Kosten! Auch unsere durchgängige Reisebegleitung, die sich mit Herz und Seele um Sie kümmert, damit Ihre Reise ein unvergessliches Erlebnis wird, ist bei jeder Tagesfahrt und fast jeder Reise Ihr ständiger Begleiter. Für Ihre nächste Reise können Sie bei uns eine umfangreiche Auswahl und eine kompetente, herzliche Beratung in Ihrem ReiseHerz Reisebüro erwarten. Haben wir Ihre Reiselust geweckt und sind Sie neugierig geworden, uns kennen zu lernen? Zögern Sie nicht, uns telefonisch zu kontaktieren oder uns in unserem Reisebüro zu besuchen. Unser Team steht Ihnen mit Rat und Tat gerne zur Seite.AWO Reise-, Service- & Verwaltungs GmbH-ReiseHerzCharlottenstr. 2114467 PotsdamTel.: (0331) 600 69 0Fax.: (0331) 600 69 10Mail: service@reise-herz.de