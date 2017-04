Am 24. Mai ist Abend der Begegnung und als SozDia sind wir natürlich vor Ort. Anlässlich des Deutschen Evangelischen Kirchentages reihen wir uns ab 18 Uhr gemeinsam mit der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in die bunte Meile zwischen Brandenburger Tor und Staatsoper ein. Wir stellen uns vor, bieten Upcycling Workshops an und verkaufen die leckersten Schnittchen der ganzen Meile - denn auch tolle Begegnungen gehen durch den Magen. Besuchen Sie uns!