Telekom Electronic Beats presents Francesco Tristano

Berlin: Umspannwerk Kreuzberg |

Telekom Electronic Beats präsentiert eines der Konzerthighlights des Jahres: Francesco Tristano live in Berlin. Gemeinsam mit Technopionier Derrick May bringt der Luxemburger sein neues Livekonzept p:anorig auf die Bühne, das die Zuschauer eine einmalige Verbindung von minimalistischem Electro, Lichtinstallationen und Design erleben lassen wird. Die Liveshow gibt erstmals Einblicke in Francesco Tristanos neue Werke. Das Konzert findet am 8. Oktober um 21:30 Uhr im Umspannwerk Berlin Kreuzberg statt.