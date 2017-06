Am Samstag, den 15. Juli 2017 findet von 11:30 bis 20:00 Uhr das erste große Benefizprojekt der Valerian Stiftung „VALERIANS 1. Lesefest“ für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit der LiteraturInitiative Berlin (LIN) in den Räumlichkeiten der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (HWTK) in Berlin-Mitte statt.



Sie und Ihre Kinder können sich auf zahlreiche parallel laufende Lesungen und Workshops mit beliebten Kinder- und Jugendbuchautor_innen freuen. Jedes Kind kann bei unserer Tombola ein schönes Buch gewinnen und es werden Bücher der Protagonist_innen zum Verkauf angeboten.



Der Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin, S.E. Tomáš Jan Podivínský, hat über das „VALERIANS 1. Lesefest“ die persönliche Schirmherrschaft übernommen.



Eintrittspreise und Programm siehe auch Webseite www.valerian-stiftung.com

unter „Aktuelles“.



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!