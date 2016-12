Verlage stellen sich vor

Wedding.

Der Hannibal-Musikverlag stellt noch bis 13. Januar sein aktuelles Programm in der Philipp-Schaeffer-Bibliothek an der Brunnenstraße 181 vor. Dazu gehören Musiker-Biografien ebenso wie Werke über aktuelle Popkultur. Geöffnet ist die Bibliothek montags bis freitags von 10 bis 19.30 Uhr, sonnabends von 10 bis 14 Uhr. Das Anime-Label KAZÈ präsentiert in der Schillerbibliothek an der Müllerstraße 149 einen Querschnitt aus seinem Verlagsprogramm. Die Galerie im 1. Obergeschoss zeigt Designskizzen zur Anime-TV-Serie Tokyo Ghoul. Hinter die Kulissen schaut der Vortrag „Vom Manga zum Anime“ am 18. Januar um 17 Uhr.