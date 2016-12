Weihnachten ins Museum

Mitte.

Am 24. Dezember sind alle Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag haben der Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart von 11 bis 18 Uhr und die Museen auf der Museumsinsel von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu Silvester am 31. Dezember sind alle Häuser geschlossen bis auf das Pergamonmuseum und das Neue Museum, die von 10 bis 14 Uhr geöffnet sind. Am Neujahrstag können alle Museen wieder von 12 bis 18 Uhr besucht werden, lediglich die Neue Nationalgalerie und die Friedrichswerdersche Kirche sind bis auf weiteres geschlossen.