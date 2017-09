Zuname (Celtic-Folk-Punk aus Russland) + DEAF Kennedys (Punkcover Berlin) im Schokoladen

Die fünf Jungs aus Moskau spielen einen energiegeladenen Sound von Celtic-Folk-Punk, der sehr an Bands wie Dropkick Murphys, Pipes and Pints oder The Real McKenzies erinnert und die Herzen der Folk-Punk-Szene höher schlagen lässt. Die Band hat mit ihrem aktuellen Album “Pipes Not Dead” nun ihr fünftes Album über Distemper Records veröffentlicht, die wirklich jeder echte Folk-Punk-Fan in seinem Regal haben sollte. Nun will die Band im September 2017 auf Deutschland-Tour kommen, um die Clubs zum beben zu bringen.