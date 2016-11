Salon der Sprachen Hans-Joachim Grimm „Mein Leben in den Sprachen“

Erinnerungen, Anekdoten, Unglaubliches und Abenteuerliches aus dem Leben in den Sprachen Hans –Joachim Grimms



35. salon der sprachen 13.12.2016



Hans-Joachim Grimm hätte seine Memoiren auf vielen verschiedenen Sprachen verfassen können: Französisch, Englisch, Italienisch, Mazedonisch, Serbokroatisch und Russisch sind nur einige davon. Lassen Sie sich einladen auf einen Streifzug durch sein Leben, in dem Sprachen von je her eine essenzielle Rolle gespielt haben.



Angefangen als zwölfjähriger Junge, als er für die gerade in sein Dorf kommenden Amerikaner überraschend übersetzen sollte, über erste Berufserfahrungen in dem Beruf des Dolmetschers bei der AMO und der UNO, bis hin zu Dolmetschertätigkeiten für den König von Malaysia, Sultan Azlan Shah, und den russischen Staatspräsidenten, Michael Gorbatschow.



Die Initiative für ein Museum der Sprachen der Welt organisiert diese Veranstaltung und lädt herzlich ein.

Das Cafe CoCo im Kreativhaus ist geöffnet und bietet Behindertengerechten Zugang.



EINTRITT FREI!!!



