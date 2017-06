Mitte.

Wasserspritzer treffen sich am 8. Juli um 15 Uhr wieder am Neptunbrunnen, um sich gegenseitig Eimer, Gießkannen, Plastikflaschen oder Tüten voller Wasser über den Kopf zu schütten oder mit Wasserpistolen zu bekriegen. Das Happening im Sommer gibt es schon seit einigen Jahren. Die jüngste Wasserschlacht tobte am 11. Juni. Zur Spaßaktion am 8. Juli haben sich auf der Facebookseite bereits 80 Spritzer angemeldet. Die Seite Wasserschlacht Berlin hat rund 2500 Likes.