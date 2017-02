Ausflug mit Eva Högl

Mitte.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Mitte, Eva Högl, die auch im Sprengelkiez lebt, lädt für 6. März zur „Politischen Tagesfahrt“ durch Berlin ein. Interessierte Bürger können einem Vortrag im Reichstag lauschen, die Kuppel besuchen und das Bundesministerium der Verteidigung besichtigen. Während der Fahrt gibt es viele Möglichkeiten, mit Eva Högl zu diskutieren. Die Fahrt ist kostenfrei, eine Anmeldung im Wahlkreisbüro unter469 21 25 oder per E-Mail an eva.hoegl.wk01@bundestag.de erforderlich. Teilnehmer treffen sich um 8.15 Uhr am Besuchereingang des Bundestages (Hauptportal des Reichstagsgebäudes). Die nächste Tagesfahrt findet am 10. April statt.