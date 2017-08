Bauprojekte online

Mitte.

Das Bezirksamt möchte in sogenannten Vorhabenlisten über Bauprojekte berichten und deren aktuellen Stand auf der Bezirkswebsite dokumentieren. Das haben Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) und Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) der BVV mitgeteilt. Die Bezirksverordneten hatten eine solche Vorhabensliste mit stetiger Aktualisierung, in der „alle anstehenden bezirklichen Projekte (z.B. Straßenbau, Grünanlagenneu- und umbau) dargestellt werden“, per Beschluss gefordert. Die Erarbeitung einer solchen Liste habe das Bezirksamt bereits mit den Leitlinien für Bürgerbeteiligung im Bezirk beschlossen, so Gothe. Die Daten aufbereiten und pflegen sollen Mitarbeiter im Büro für Bürgerbeteiligung, das eingerichtet werden soll. Die Erarbeitung der Bauliste werde die erste Maßnahme des Beteiligungsbüros sein. Da es sich um ein „umfängliches Werk“ handeln wird, so das Bezirksamt, werde dies alles einige Zeit in Anspruch nehmen.