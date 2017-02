Blick hinter die Kulissen

Spandau.

Wegen der hohen Nachfrage lädt der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz wieder zur Exklusiv-Tour ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Der Termin am 9. März ist für Berufstätige gedacht. Denn die dreistündige Führung beginnt um 17 Uhr mit der Teilnahme an der laufenden Plenarsitzung der Abgeordneten. Danach führt Buchholz durch den früheren Sitz des Preußischen Abgeordnetenhauses, in dem damals noch nach dem berüchtigten Dreiklassenwahlrecht gewählt wurde. Die Tour endet gegen 20 Uhr mit einem Film über die Geschichte und Arbeit des Parlaments und einem Hintergrundgespräch mit Daniel Buchholz. Anmeldung per E-Mail an info@daniel-buchholz.de