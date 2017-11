Deutschland - atomwaffenfrei: Vortrag und Diskussion mit Dr. Alex Rosen

Im Jahr 2017 bedrohen weiterhin 15.000 Atomwaffen das Überleben unseres Planeten. Rund 1.800 dieser Waffen werden in ständiger Alarmbereitschaft gehalten, sind also per Knopfdruck startbar. Die Bedrohung durch einen Atomkrieg ist, trotz zahlreicher Abkommen und Bemühungen, noch lange nicht überwunden – sie wächst sogar. Schon ein regionaler Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan könnte weltweit zu klimatischen Veränderungen führen, die 2 Milliarden Menschen das Leben kosten würden. Die USA und Russland drohen derweil weiterhin mit der Möglichkeit eines atomaren Erstschlags und modernisieren ihre Arsenale. Gleichzeitig gibt es seit 2017 den Versuch einer großen Mehrheit der Staatengemeinschaft, Atomwaffen völkerrechtlich zu ächten und damit ihrer Abschaffung einen entscheidenden Schritt näher zu kommen.



Vortrag und Diskussion mit Dr. Alex Rosen (Vorstandsvorsitzender der IPPNW)



Ort: VHS Mitte, Raum: 1.12, Linienstr. 162, 10115 Berlin