Ehrenamtlich im Frauenbeirat

Mitte.

Frauen, die im Bezirk leben oder arbeiten und sich frauenpolitisch engagieren wollen, können sich für eine Mitarbeit im ehrenamtlichen Frauenbeirat bewerben. Der Frauenbeirat ist ein Gremium, das zu bestimmten Themen, die Frauen betreffen, Stellungnahmen und Empfehlungen an das Bezirksamt abgeben kann. Der Frauenbeirat tagt elf bis zwölf mal im Jahr. Für die Arbeit wird ein Sitzungsgeld von 20 Euro gezahlt. Am 24. November gibt es in der Volkshochschule Mitte , Linienstraße 162, einen Kennenlernabend mit gemeinsamem Kochen. Interessierte möchte sich dafür bei der Gleichstellungsbeauftragten, kerstin.drobick@ba-mitte.berlin.de , anmelden oder können sich im Internet unter http://asurl.de/1352 eintragen.