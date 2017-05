Eintreten für Europa

Berlin: Gendarmenmarkt |

Berlin.

Steckt Europa in der Krise? Und wenn ja, sollte man da nicht etwas dagegen tun? Inzwischen haben sich in ganz Deutschland Menschen organisiert, die die Zukunft Europas nicht allein den Euro-Skeptikern überlassen wollen. "Puls of Europe" heißt die Bewegung. Unter diesem Motto sollen sich möglichst viele Menschen in Europa versammeln, die für das europäische Projekt einstehen. Inzwischen gibt es regelmäßige Treffen in zahlreichen Städten. In Berlin findet diese Zusammenkunft immer sonntags um 14 Uhr auf dem Gendarmenmarkt statt. Mehr Informationen gibt es auf www.pulseofeurope.eu