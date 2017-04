Mit Buchholz ins Parlament

Spandau.

Wie spannend Politik sein kann, will der SPD-Abgeordnete Daniel Buchholz zeigen. Dazu findet am Donnerstag, 4. Mai, von 10 bis 13 Uhr eine dreistündige, exklusive Tour durchs Berliner Parlament statt. Von der Gästetribüne aus können die Teilnehmer live miterleben, wie Bürgermeister und Senatoren in einer Fragestunde den Fraktionen Rede und Antwort stehen. Gemeinsam schauen die Besucher dann einen Film über die Geschichte und Arbeit des Parlaments an, außerdem stehen eine Führung durch das historische Gebäude, die Teilnahme an einer Plenarsitzung und ein Hintergrund-Gespräch mit Daniel Buchholz auf dem Programm. Wer dabei sein möchte, sendet bis zum 2. Mai eine E-Mail mit vollem Namen und Adresse an info@daniel-buchholz.de oder hinterlässt die gewünschten Daten unter92 35 92 80. Bei einer Zusage gibt es rechtzeitig weitere Informationen zum Ablauf.