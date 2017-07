Ordnungsamt mit Außenstellen

Mitte.

Das Ordnungsamt soll dezentrale Außenstellen auch in Tiergarten und Wedding bekommen. Das beantragen die Grünen auf der BVV am 20. Juli. Sollten nicht genügend Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, soll „zumindest die Einrichtung von Pausenräumen in den genannten Stadtteilen geprüft werden“. Bisher schwirren die Außendienstler des Ordnungsamtes von ihrer zentralen Dienststelle im Rathaus Mitte in der Karl-Marx-Allee 31 aus. Weil die Anfahrtswege zu Kontrollen bis Wedding und Tiergarten verhältnismäßig lang seien, „muss entweder auf intensive Kontrollen in den Bereichen verzichtet werden oder eine lange Anfahrtszeit in Kauf genommen werden“, heißt es in der Begründung des Grünen-Antrages. Mit dezentralen Außenstellen würde eine flächendeckende Kontrolle im Bezirk einfacher.