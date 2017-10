Pressestelle auf Instagram

Mitte.

Das Bezirksamt Mitte postet immer mehr in sozialen Netzwerken. Nachdem die Pressestelle seit April Nachrichten aus dem Bezirksamt und Fotos von Terminen auf Twitter postet, haben die Presseleute jetzt auch einen Instagram-Account eingerichtet. Unter ba_mitte_berlin kann man dort dem Bezirksamt folgen. Als erstes wurde ein Foto gepostet, auf dem Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) mit dem Handy die neuen Azubis knipst. „Im Vordergrund steht die optisch anspruchsvolle Information für Menschen, die am Geschehen im Bezirksamt und in ihrem Wohnumfeld interessiert sind, dies jedoch nur auf einen Blick und in sehr kurzer Zeit wahrnehmen möchten“, erklärt die Pressestelle ihre Entscheidung, nun auch auf Instagram mitzumischen. Stephan von Dassel glaubt, dass das Bezirksamt „nur so dem Anspruch einer modernen, serviceorientierten und transparenten Verwaltung gerecht werden kann“.