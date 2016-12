Sandra Obermeyer zur Stadträtin ernannt

Mitte.

Jetzt ist es amtlich: Sandra Obermeyer (parteilos, für Die Linke) wurde am 7. Dezember zur Stadträtin für Jugend und Bürgerdienste im Bezirksamt Mitte von Berlin ernannt. Die Bezirksaufsicht hat dem Wechsel aus dem Bezirksamt Lichtenberg stattgegeben. Obermeyer darf jetzt offiziell ihre Arbeit in Mitte aufnehmen. Wie berichtet, wurde Sandra Obermayer auf der Bezirksverordnetenversammlung am 17. November zwar mit großer Mehrheit gewählt, k onnte aber nicht als Stadträtin ernannt werden, da sie zu dem Zeitpunkt noch Stadträtin im Bezirksamt Lichtenberg war.