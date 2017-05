Saubere Luisenstadt im Rahmen des Aktionstags "Berlin Machen" mit Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen

Auch in diesem Jahr wird Silke Gebel, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, sich wieder am Aktionstag "Berlin machen!" von WirBerlin beteiligen. Gemeinsam mit dem Team von KIEZgrün und engagierten Nachbarinnen und Nachbarn wird die Luisenstadt sauber gemacht. Einen Grundstock an Putzutensilien stellt die BSR zur Verfügung. Darüber hinaus wird der Kiez durch einige Pflanzungen weiter begrünt werden. Treffpunkt ist am 6. Mai um 12:30 Uhr an der Annenstraße/Ecke Heinrich-Heine-Straße. Weitere Informationen finden Sie auch unter http://www.berlinmachen.de/aktionstag/aktion.php?s...