Schulamt kaum erreichbar

Wegen der angespannten Personalsituation im Schulamt kommt es im Fachbereich Schulorganisation und Schulplatzzuweisung für Grundschulen und Oberschulen „derzeit zu Engpässen in der Bearbeitung“, wie Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) sagt. Die Mitarbeiter haben keine Zeit, ans Telefon zu gehen. „Ich hoffe, dass sich die personelle Situation zu Beginn des nächsten Monats entspannt hat“, so Spallek. Erst vor zwei Monaten hatte Spallek im BVV-Schulausschuss berichtet , dass von den rund 40 Mitarbeitern „wegen Krankheit, Urlaub und unbesetzter Stellen regelmäßig nur zwischen 50 und 60 Prozent anwesend sind“. Und die seien an der Grenze, denn die Arbeit werde immer mehr.