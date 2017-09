Senioren fragen den Senat

Berlin: Abgeordnetenhaus |

Berlin. „Senioren debattieren im Parlament“ in diesem Jahr zum Thema Wohnen im Alter. Die traditionsreiche Veranstaltung findet auf Einladung des Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin am 11. Oktober statt und beginnt 13.30 Uhr im Plenarsaal in der Niederkirchnerstraße 5. Berliner Seniorinnen und Senioren können ihre Fragen an den Senat zum Thema „Wohnen im Alter“ stellen. Der Landesseniorenbeirat und die Landesseniorenvertretung sind mit einem Infostand vertreten. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, benötigt eine Einladung. Die kann unter 32 66 41 26 (Mo, Di, Do, Fr 9-13 Uhr) bestellt werden. hh