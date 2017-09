7. Familiennacht 2017

Sa. 7. Oktober

um 17:77 + 177 Minuten ( = 18:17 – 21:14 Uhr)



Taucht mit uns ein in die verzauberte Welt der „7“.

Manche haben sie zu ihrer Lieblingszahl gekürt und manche fragen sich, was sich so alles hinter der „7“ versteckt?

Wir starten eine 177-minütige Nachtreise rund um den Globus.

Wer schafft es, den Spuren der „7“ zu folgen und ihre Geheimnisse zu entschlüsseln?

Verkleidet euch schon zu Hause als „7“, so kommt ihr der „7“ am schnellsten näher.

Alle 7-jährigen erwartet eine besondere Überraschung!



Für Familien mit Kindern ab 2 Jahren

Eintritt frei. Spenden erwünscht.



Familienzentrum Fischerinsel

im KREATIVHAUS e.V.



Fischerinsel 3

10179 Berlin



Tel.: 030 23 80 91-3

fzf@kreativhaus-tpz.de