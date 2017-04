Aufruf zur Sozialwahl

Mitte.

Sozialstadtrat Ephraim Gothe (SPD) fordert alle Versicherten auf, sich an der Sozialwahl zu beteiligen. „Jede Stimme ist wichtig. Sie können Einfluss nehmen und zum Beispiel kontrollieren, wie die Versicherungen mit Ihrem Geld umgehen oder wie wichtige sozialpolitische Entscheidungen getroffen werden“, schreibt Gothe in seinem Aufruf. Die deutschen Sozialversicherungsträger versenden zurzeit die Wahlunterlagen für die Sozialwahl. Versicherte können ihre Vertreter in die Parlamente der Krankenkassen (Ersatzkassen) und der Deutschen Rentenversicherung wählen. Diese Parlamente sind das Gremium in der Selbstverwaltung der Sozialversicherungen. Organisationen, die sich sozialpolitisch engagieren, stellen ihre ehrenamtlichen Kandidaten für die Listenwahl auf. Wahlberechtigt sind alle Versicherten, die am 1. Januar 2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Frist für die Stimmabgabe endet am 31. Mai.