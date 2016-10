Ausgrenzung und falsche Scham: Schuppenflechte-Betroffene leiden

„Ich habe mich lange nicht getraut, anderen Menschen näher zu kommen, weil ich große Angst hatte, dass sie meine Haut abstoßend finden,“ gesteht Sarah S. Ausgrenzung ist für Menschen mit Schuppenflechte eine enorme Belastung, die seelische Spuren hinterlässt. Der Welt-Psoriasistag am 29. Oktober macht darauf aufmerksam. Er greift damit einen Appell der Weltgesundheitsorganisation auf, den auch die bundesweite Kampagne „Bitte berühren“ (www.bitteberuehren.de) in Deutschland auf die Tagesordnung gesetzt hat.

WHO ruft zu mehr Akzeptanz auf

Moderne Therapien können helfen

Wer auf der Suche nach einem geeigneten spezialisierten Hautarzt ist, findet auf www.bitteberuehren.de über eine Hautarztsuche Dermatologen in der Nähe. Darüber hinaus enthält die Webseite viele weitere hilfreiche Informationen und Materialien zum Thema Psoriasis.

Eine persönliche (Berührungs-)Geschichte

Die Kampagne bietetmit Hautärzten und Psoriasis-Expertenan.„Das Gefühl, nur auf meine Krankheit reduziert zu werden, bei anderen Ekel hervorzurufen und ausgegrenzt zu werden, das ist einfach unglaublich verletzend. Vor allem, wenn man sich selbst in seiner Haut nicht wohlfühlt. Darunter habe ich lange Zeit sehr gelitten“, erzählt die 18-jährige Sarah. Die junge Auszubildende leidet wie. Weltweit sind sogar 125 Millionen Menschen davon betroffen.Schuppende und zum Teil stark schmerzende, juckende und gerötete Hautstellen am ganzen Körper, vor allem an Gliedmaßen, im Intimbereich oder am Kopf belasten die Patienten. Besonders Betroffene mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis sind. „Seit meiner Jugend habe ich die Schuppenflechte, doch mir hat jahrelang nichts geholfen, die Krankheit in den Griff zu bekommen. Ich habe mich für meine Erkrankung geschämt und mich vor den betroffenen Hautstellen geekelt. Deshalb hatte ich unter anderem viele Jahre keinen Lebenspartner“, berichtet die 40-jährige Katrin H. Vor allem der Mythos, Schuppenflechte sei eine ansteckende Krankheit, ist nach ihrer Erfahrung immer noch weit verbreitet.Bereits 2014 wurde Psoriasis von der Weltgesundheitsorganisation WHO in die Liste der fünfaufgenommen. Im Frühjahr 2016 machte die WHO mit ihrem „Globalen Bericht zur Psoriasis“ deutlich, dass aktive Maßnahmen für mehr Verständnis und Anerkennung der an Schuppenflechte erkrankten Menschen notwendig sind, damit diese wieder ein nahezu normales Leben führen können.Dazu ruft auch der Welt-Psoriasistag auf, der jährlich am 29. Oktober stattfindet. In Deutschland unterstützengemeinsam diesen Aktionstag. Sie machen damit auf die Stigmatisierung aufmerksam, die Patienten mit Schuppenflechte erfahren. Gleichzeitig wollen sie Betroffenen Mut machen und ihnen Hilfestellung im Umgang mit der Krankheit geben.„Viele Psoriatiker haben kein besonders großes Selbstbewusstsein, sie sind eingeschüchtert aufgrund ihrer Krankheit“, berichtet Sarah aus eigener Erfahrung. „Das Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, ist ein langer Prozess, den ich gerade selbst durchmache. Früher habe ich meine Psoriasis gar nicht akzeptiert. Ich wollte sie immer weg haben. Aber leider können wir Psoriasis-Betroffenen sie nicht einfach wegzaubern“. Wie stark die Krankheit Betroffene auch psychisch belastet, weiß Prof. Dr. med. Matthias Augustin vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. „Eine chronische Erkrankung wie Psoriasis kann den Lebensalltag und die Lebensqualität eines Patienten enorm einschränken. Dabei spielt auch das sozi-ale Umfeld eine große Rolle:Es ist essentiell wichtig, dass die Patienten nicht ausgegrenzt werden, offen mit ihrer Schuppenflechte umgehen und darüber sprechen können. Betroffene sollten auch mit ihrem Hautarzt über ihre Probleme sprechen. In schweren Fällen kann zusätzlich ein Psychologe oder eine Selbsthilfegruppe Auswege aufzeigen.“Sarah und Katrin haben ihre Psoriasis heute dank der richtigen Therapie gut im Griff. „Ich fühle mich viel ausgeglichener, weil ich mir nicht mehr so viele Gedanken um meine Psoriasis machen muss. Es geht mir seelisch gut – und das sieht man auch an meiner Haut“, sagt Sarah. Dass man heute als Psoriasis-Patient selbst in schweren Fällen dank moderner, nebenwirkungsarmer Therapien innerhalb weniger Wochen eine sichtbare Besserung der Symptome erwarten kann, sei ein enormer Fortschritt, betont Ottfrid Hillmann vom Deutschen Psoriasis Bund e.V. (DPB) „Den Patienten wird dadurch viel mehr Lebensqualität geschenkt“, so der Vorsitzende der Selbsthilfe. Moderne, innerlich wirkende Therapien greifen in fehlerhafte Abwehr-Reaktionen des Körpers ein und sind dadurch besonders wirk-sam: Sie hemmen gezielt Botenstoffe oder Enzyme, die Entzündungen auslösen oder unterbrechen. „Betroffene sollten offen mit dem Hautarzt über eine Therapieumstellung sprechen, wenn nach 12 Wochen der Behandlung noch keine sichtbare Besserung eintritt“, empfiehlt Prof. Augustin.Frau Sarah S.18 JahreKopfhautHatte Psoriasis schon als KindAls Kind in der Gemeinschaftsdusche wurde sie die ganze Zeit von zwei anderen Mädchen angestarrt. „Das fand ich auch nicht so schön und habe dann eigentlich auch nur zurückgeguckt und bin dann einfach nur weggegangen.“ Als Kind nimmt man die Blicke der anderen noch mehr wahr.Auch im Bus fühlte sie sich früher aufgrund der Schuppenflechte an ihrer Kopfhaut immer sehr unwohl. „Hinter einem sitzen Leute und man denkt dann ‚Sehen die das?‘“. Da sie sich schämte und Angst vor Ablehnung und Ekel der anderen hatte, bedeckte sie die betroffenen Stellen mit einem Schal.Sarah S. hat die Krankheit früher nicht akzeptiert und wünschte sich immer, dass sie weggeht. Heute lernt sie, sich selbst zu akzeptieren. Selbstakzeptanz bringt ein größeres Selbstbewusstsein mit sich, wodurch sich auch die Ausstrahlung verbessert. Das kann zum Beispiel das Flirten erleichtern bzw. hat man sicherlich auch in der Partnerschaft den Mut, die Hüllen fallen zu lassen. Sie selbst lebt zurzeit ohne Partner.Sie rät schwer Betroffenen zum Austausch mit anderen Betroffenen, damit man erkennt, dass man nicht alleine ist. Das ist wichtig, denn auch das seelische Befinden wirkt sich auf den Hautzustand aus.