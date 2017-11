Benefiz-Konzert für Kinder

Mitte.

Der Kids-Club Fuchsstein sammelt im Rahmen eines Konzerts Geld für bedürftige Kinder und Jugendliche. Am Sonnabend, 25. November, ab 19 Uhr spielen im Club Marie Antoinette, Holzmarktstraße 15-18, die Berliner Bands „MyArms“ und „Zwanzich15“ sowie „DJ Alex“. Außerdem ist die Rockband „Crossplane“ zu Gast, die extra aus Essen anreist. Tickets kosten zehn Euro im Vorverkauf, zwölf Euro an der Abendkasse. Alle Einnahmen werden direkt an verschiedene soziale Einrichtungen in Berlin und Brandenburg weitergegeben. Das letzte „Toy-Run-Club-Konzert“ fand 2014 statt und brachte insgesamt rund 7000 Euro ein. Weitere Infos unter http://www.toyrun-berlin.de/_toyrun