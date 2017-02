Bienenkampagne nominiert

Mitte.

Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) ist für ihre Naturkampagne „Bee my friend“ für den Deutschen CSR-Preis 2017 nominiert. CSR steht für Corporate Social Responsibility meint die soziale und unternehmerische Verantwortung von Firmen. Die WBM-Kampagne „Bee my friend“ stellt die Themen Stadtoasen und Bienen in der Innenstadt in den Fokus. Damit stelle sich die WBM der Verantwortung gegenüber Stadt, Mensch und Umwelt, heißt es in der Begründung. Der CSR-Preis wird am 4. April im Rahmen des Deutschen CSR-Forums in Ludwigsburg vergeben.