Flyer zur Stadtteilarbeit erschienen

Mitte. Der Arbeitskreis Stadtteilarbeit des Bezirksamts Mitte hat einen Flyer erarbeitet, der über verschiedene soziale Einrichtungen in der Umgebung informiert.

Das Angebot entstand in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Berlin sowie dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit und ist online kostenlos erhältlich. Insgesamt 26 Einrichtungen sind mit sämtlichen Kontaktdaten auf dem Flyer aufgeführt. Zur besseren Übersicht wurden sie nach unterschiedlichen Bezirksregionen wie Alexanderplatz, Brunnenstraße Nord und Süd, Moabit Ost und West, Osloer Straße, Parkviertel, Tiergarten Süd und Wedding Zentrum geordnet. Darunter befinden sich unter anderem der Kieztreff Koepjohann, das Kiezzentrum Humboldthain, das Familienzentrum Moabit, die Fabrik Osloer Straße, der Treffpunkt Sprengelhaus und die Freizeitstätte Schillerpark. Die Angebote richten sich an Familien, Rentner und Alleinstehende.Der Flyer kann unter http://asurl.de/13kx heruntergeladen oder per Mail an planungskoordination@ba-mitte.berlin.de kostenlos bestellt werden.