Hilfe für Pfandsammler

Berlin.

Die Initiative "Pfand gehört daneben" hat jetzt eine Videoaktion „Wir geben Pfandsammlern ein Gesicht“ gestartet. In den drei Videointerviews auf www.pfand-gehoert-daneben.de , dem YouTube-Kanal sowie auf der Facebook-Seite von "Pfand gehört daneben" werden die Geschichten von Menschen erzählt, die das einsammeln, was andere wegschmeißen. Die Initiative "Pfand gehört daneben" der fritz-kulturgüter GmbH will auf soziale Missstände aufmerksam machen und das Leben von Menschen am Existenzminimum erleichtern. Sie ruft dazu auf, Pfandflaschen nicht in den Müll zu schmeißen, sondern danebenzustellen. Dies sei eine Geste der Solidarität, um einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und das Leben von Pfandsammlern zu erleichtern.