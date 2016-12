Kältehilfe bietet Schlafplätze

Mitte.

Kalte Nächte lassen die Nachfrage nach Schlafplätzen für Obdachlose ansteigen. In der Berliner Stadtmission, Lehrter Straße 68, können bis zu 200 Menschen pro Nacht unterkommen. Sie ist bis 31. März täglich ab 21 Uhr geöffnet. In Evas Haltestelle, Bornemannstraße 7, kommen wohnungslose Frauen unter. Ab 4. Januar gibt es 59 Schlafplätze in der Neuen Chance, Seestraße 49. Wer obdachlose Menschen auf der Straße antrifft, kann den Kältebus der Berliner Stadtmission,

0178 523 58 38, rufen. Er fährt bis 31. März von 21 bis 3 Uhr. Vorher muss geklärt werden, ob die Betroffenen wirklich abgeholt werden wollen. Ist die Person nicht mehr ansprechbar, sollte ein Krankenwagen gerufen werden.