Kostenloses Weihnachtsessen

Mitte.

Die Arche und das Hofbräu Berlin laden benachteiligte Kinder und ihre Familien für den 24. Dezember von 11.30 bis 14 Uhr zu einem festlichen Weihnachtsessen in das Gasthaus an der Karl-Liebknecht-Straße 30 ein. Essen und Getränke sind kostenlos, es gibt Livemusik und es kommt der Weihnachtsmann. Wer etwas für die Kinder abgeben möchte, kann das am 11. Dezember beim Weihnachtsbrunch im Hofbräu tun. Bitte als Geschenk verpackt und vermerkt, ob es für ein Mädchen oder für einen Jungen ist. Anmeldungen für das Weihnachtsessen bitte bis 23. Dezember bei der Arche,

992 88 88 00 oder buero@kinderprojekt-arche.de.