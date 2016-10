Pflegekongress im Roten Rathaus

Mitte.

Um die Zukunft der Pflege geht es beim 6. Berliner Pflegekongress am 27. und 28. Oktober im Roten Rathaus. „Pflege in der Metropole – Vielfalt und Anspruch“ lautet der Titel der Veranstaltungen um die Zukunft des Berufsstandes. Bis 2030 wird die Zahl der Frauen und Männer, die älter als 80 Jahre sind, von heute 162 000 auf 263 000 ansteigen. In Berlin sind heute mehr als 70 000 Menschen im Pflegebereich in Krankenhäusern, Pflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten beschäftigt.