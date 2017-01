Schulweg im Dunkeln

Marzahn. Die Kinder der Grundschule unter dem Regenbogen in Marzahn-Hellersdorf passieren auf ihrem Schulweg den nahe gelegenen Springpfuhlpark.

Sie haben ein Problem mit Ämtern und Behörden? Die Kummer-Nummer erreichen Sie unter 23 25 28 37 (Di 10-12 Uhr und Do 9-11 Uhr) oder E-Mail: kontakt@kummer-nummer.de

Grundsätzlich sorgen zahlreiche Lampen entlang des Weges dafür, dass sie den Park auch bei Dunkelheit sicher durchqueren können. Im November fiel jedoch die Beleuchtung aus. Nachdem der Schaden auch nach mehreren Wochen nicht behoben war, wandten sich besorgte Eltern an die Kummer-Nummer der CDU-Fraktion des Abgeordnetenhauses von Berlin.Die Kummer-Nummer nahm sofort Kontakt zum Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf auf und bat um schnellstmögliche Instandsetzung. Die Mitarbeiter des zuständigen Grünflächenamtes teilten kurze Zeit später mit, dass an der Reparatur der Anlage gearbeitet werde. Die Störung sei durch defekte Sicherungen verursacht worden. Tatsächlich funktionierte bereits am Folgetag die Beleuchtung wieder.