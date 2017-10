Berlin: Kieztreff Koepjohann |

Mitte.

Der Kieztreff Koepjohann der Koepjohann’schen Stiftung in der Großen Hamburger Straße 29 lädt ab Oktober Senioren zu gemeinsamen Spielenachmittagen. Los geht es am 17. Oktober. Die Senioren können jeden dritten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr in den Kieztreff kommen und Karten-, Brett- oder Gesellschaftsspiele wie Rommé, Bingo und vieles mehr spielen. Infos und Anmeldung unter

28 59 98 63.